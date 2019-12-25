Суд вынес предупреждение дому ребенка №6, где заболели коронавирусом шесть сотрудников

Кроме того, в учреждении не соблюли ряд санитарных требований.

Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности руководство психоневрологического дома ребенка №6. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, в отношении учреждения возбудили дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как выяснилось, расследование в доме ребенка началось с известия о смерти двух сотрудников : 2 мая скончалась воспитатель с признаками сердечной недостаточности, а 24 мая умерла завхоз с признаками пневмонии. 25 мая специалисты, пришедшие в учреждение с проверкой, выяснили, что убоорочный инвентарь в туалете для персонала и на пищеблоке не имеет маркировки и хранится вместе с инвентарем для других помещений. Кроме того, при входе в туалет для персонала пищеблока не организовали специальное место для временного хранения санитарной одежды, дезинфицирующих раствор для обработки столовых яиц перелили в емкость без маркировки и даты приготовления, а обработанные стеклянные бутылочки для кормления детей оставили в кассете на подоконнике.

Несколькими днями позже проверка выявила, что часть требований не выполнили в срок. Кроме того, в период расследования выяснилось, что шесть сотрудников учреждения больны коронавирусом. В суде отметили, что руководство дома ребенка №6 не предприняло мер безопасности в связи с распространением инфекции и не позаботилось о своих сотрудниках, хотя "должно было предвидеть возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия)". Суд вынес учреждению предупреждение.

Ранее сообщалось, что центр СПИД в Петербурге отделался замечанием по "ковидным" нарушениям.

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