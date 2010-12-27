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В петербургском роддоме родилось шесть пар двойняшек за неделю
Сегодня, 19:17
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В петербургском роддоме родилось шесть пар двойняшек за неделю

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В Северной столице зафиксировали положительную статистику по рождению двоен.

В роддоме №10 на улице Тамбасова за прошедшую неделю родилось шесть пар двойняшек. Главврач родильного дома считает, что это подарок ко Дню матери.

Одна из пар двойняшек стала 100-й в роддоме в 2019 году. Маме новорожденных мальчиков устроили праздник по этому поводу. Кроме того, Елена Фомина и так является многодетной мамой. 

По информации комитета по здравоохранению, количество двоен в Северной столице растет. Если в 2008 году родилось 559 двоен, то в прошлом году - почти 1200. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 12-летний юноша из Карелии сбежал от бабушки в Петербург. 

Фото: pixabay.com 

Теги: двойняшки, дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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