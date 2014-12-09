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Шесть иностранных СМИ нарушили "день тишины" перед Единым днем голосования
Сегодня, 23:03
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nadezhda_sib

Шесть иностранных СМИ нарушили "день тишины" перед Единым днем голосования

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Власти заметили в изданиях предвыборную агитацию накануне выборов.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России заинтересовалась действиями шести иностранных СМИ. Их обвиняют в нарушении законодательства России в "день тишины", который проходит перед Единым днем голосования, сообщило "Экономика сегодня"

В список нарушителей попали "Радио Свободы", Русская служба BBC, "Медуза", "Голос Америки" и другие, сказал глава комиссии Василий Пискарев. Материалы дела направят в Роскомнадзор и генпрокуратуру, ведомства будут решать, какие меры принять. 

"День тишины" - день накануне голосования, в который запрещено вести предвыборную агитацию. Запрет действует до закрытия избирательных участков в каждом конкретном регионе.

Фото: Piter.TV 

Теги: день тишины
Категории: Лента новостей, Новости России,

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