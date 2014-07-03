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Telegram ограничил функционирование ботов с предвыборной агитацией
Сегодня, 8:00
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Telegram ограничил функционирование ботов с предвыборной агитацией

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Павел Дуров напомнил о "днях тишины".

Telegram ограничил функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Об этом сообщил подписчикам основатель мессенджера Павел Дуров. Специалист уточнил, что мера будет введена с 00 часов субботы 18 сентября по московскому времени.

Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые дни тишины - закрепленная в законах многих стран традиция.

пресс-служба Telegram

Дуров отметил, что находит данную практику легитимной поэтому сервис призывает пользователей Telegram уважать ее.

Павел Дуров негативно высказался о контенте Netflix и TikTok.

Фото: Pixabay.com

Теги: telegram, агитация, госдума, день тишины, павел дуров, парламентские выборы
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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