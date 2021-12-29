Шесть БДК Северного и Балтийского флотов зашли в Севастополь

Корабли вернулись из дальнего похода вокруг Европы.

Шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов зашли в военно-морскую базу Севастополя. Об этом рассказали представители пресс-службы Черноморского флота РФ. Известно, что боевые корабли вернулись из дальнего обхода вокруг европейского региона. Речь идет о больших десантных судах проекта под номером 775 "Королев", "Минск", "Калининград", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк", а также о корабле проекта 11711 "Петр Моргунов".

В настоящий момент корабли заходят в главную базу Черноморского флота – город Севастополь. пресс-служба ЧФ РФ

Известно, что в порту Севастополя экипажи "десантников" проведут послепоходовый осмотр. Моряки также пополнят запасы горючего, питьевой воды и продовольствия. Военнослужащие преодолели свыше 7 000 морских миль. Ранее шестеро кораблей заходили в сирийский пункт Тартус для материально-технического обеспечения.

Корабли Северного флота вошли в Средиземное море на учения.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

