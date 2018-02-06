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В Ленобласти из-за столкновения с грузовиком погибли шесть пассажиров микроавтобуса

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В Ленобласти шестеро человек погибли в результате аварии.

Как сообщает "Петербургский дневник", на трассе “Тихвин-Новая Ладога” произошла авария, в результате которой погибло шестеро человек. На 432-ом километре дороги столкнулись грузовик “Ивеко” и микроавтобус. ДТП случилось около половины седьмого утра 6 февраля.
 
 
Сообщается, что по неизвестной причине водитель общественного транспорта выехал на встречную полосу. Там его неудачно “встретила” фура. Пассажиры и шофер микроавтобуса погибли на месте от полученных травм. 
 
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС.
 
 
Фото и видео: ГУ МЧС по региону
Теги: авария , выборг , гибель людей , дтп , ленобласть
Категории: Новости СПб ДТП

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