В Ленобласти из-за столкновения с грузовиком погибли шесть пассажиров микроавтобуса

В Ленобласти шестеро человек погибли в результате аварии.

Как сообщает " Петербургский дневник ", на трассе “Тихвин-Новая Ладога” произошла авария, в результате которой погибло шестеро человек. На 432-ом километре дороги столкнулись грузовик “Ивеко” и микроавтобус. ДТП случилось около половины седьмого утра 6 февраля.

Сообщается, что по неизвестной причине водитель общественного транспорта выехал на встречную полосу. Там его неудачно “встретила” фура. Пассажиры и шофер микроавтобуса погибли на месте от полученных травм.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Фото и видео: ГУ МЧС по региону