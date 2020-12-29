Пятеро пострадавших - дети, шестая - женщина 1992 года рождения.

Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на областной минздрав. Чиновники уточнили, что в местной больнице в тяжелом состоянии находятся пятеро детей и женщина 1992 года рождения.

Все пострадавшие находятся в реанимации, все они в тяжелом состоянии источник агентства в областном минздраве

Напомним, что пожар в частном доме в селе Михайловка Карасукского района Новосибирской области возник около 23 часов вечера 12 января по местному времени (19 часова по московскому времени). Пламя начало распространяться с веранды. До прибытия бригады ГУ МЧС жители смогли самостоятельно покинуть здание через окно. Позже пострадавшие были доставлены в районную больницу с отравлением угарным газом. К ним направлены врачи из новосибирской больницы.

Пожар в офисе на Академика Павлова тушили 70 спасателей.

Фото: Piter.tv