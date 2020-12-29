Шедшего в Москву шамана поместили в психдиспансер

Александр Габышев отказался лечиться и перестал отвечать на звонки психиатра.

Шедшего в Москву шамана поместили в психоневрологический диспансер из-за отказа лечиться. Об этом сообщается на официальном сайте медицинского учреждения. Специалисты уточнили, что речь идет о Александре Габышеве, который два раза пытался добраться до столицы, чтобы "изгнать" Владимира Путина.

В 2020 году шаман по решению суда находился на лечении в стационаре психдиспансера. Врачебная комиссия перед выпиской пациента установила, что тот нуждается в активном диспансерном наблюдении, поэтому обязан посещать психиатра на регулярной основе. С июля по декабрь мужчина выполнял постановление и принимал назначенное лечение. С января он решил пропускать сеансы у психиатра. Габышев перестал отвечать на звонки медиков.

Напомним, что в том случае, если состоящий на учете пациент не ходит к врачу и отказывается от лечения, от организация должна принять меры. Если пациент отказывается открывать дверь медикам, то в этом случае вызывается полиция, а человек отправляется в психдиспансер.

Собравшийся "изгнать Путина" шаман возобновил поход на Москву.

Фото: Вконтакте/Шаман из Якутии Александр Габышев



