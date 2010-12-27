Шамана, который шел "изгонять Путина", отправили в психушку

Ранее на границе Бурятии с Иркутской областью полицейские задержали шамана Александра Габышева.

В пятницу, 20 сентября, шамана Александра Габышева доставили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее на границе Бурятии с Иркутской областью полицейские задержали шамана. По словам очевидцев, за мужчиной приехали несколько автобусов. По данным СМИ, на шамана могут завести уголовное дело по статье "организация экстремистского сообщества".

Напомним, что шаман Александр Габышев идет пешком в москву, чтобы "изгнать Путина". С собой он несет печку, одежду и предметы первой необходимости. Он намеревался дойти до Москвы к 2021 году, но не судьба.

Ранее мы сообщали о том, что Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили на Украине.

Фото:Шаман из Якутии Александр Габышев/вк