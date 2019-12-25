Шарль Мишель: ЕС обсудит возможности закрыть лазейки в санкционном режиме для РФ

Глава Евросовета рассказал, что некоторые страны помогают Москве.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС обсудят возможности закрыть для России лазейки в санкционном режиме. Таким мнением эксперт поделился с местными журналистами в Брюсселе, куда он прибыл на заседание второго дня саммита Евросоюза. Спикер добавил, что решение будет приниматься в том числе и за счет переговоров с третьими странами.

Мы продолжим применять санкции против России. Но мы должны обсудить, как закрыть все лазейки. Мы должны вести переговоры с третьими странами, чтобы гарантировать, что они не участвуют в путях обхода ограничений. Шарль Мишель, глава Евросовета

Мишель подчеркнул, что в Брюсселе знают о том, что многие страны используют лазейки. Глава Евросовета призвал коллег активизировать совместные усилия для того, что снизить их число. Мишель заметил, что государства все еще предоставляют России прямо или косвенно пути для обхода западных ограничений.

Премьер Болгарии назвал целью саммита ЕС попытку обвалить цены на газ и топливо.

Фото и видео: European Commission

