Мария Шарапова удивлена холодами в Петербурге

Теннисистка поделилась переживаниями по поводу морозов с подписчиками.

Российская спортсменка Мария Шарапова удивлена погодой, обрушившейся на Санкт-Петербург. Известная теннисистка опубликовала в социальной сети Twitter пост о том, что температура в городе на Неве достигает минус пяти градусов. Девушка специально отметила для подписчиков, что данные указаны не в Фаренгейтах, а по Цельсию. Звезда отметила, что недолюбливает холода.

Напомним, что Шарапова в ближайшее время приедет в Северную столицу, чтобы поучаствовать в женском турнире Saint-Petersburg Ladies Trophy. Для участницы данное мероприятие станет дебютом: она прибудет на событие впервые.

Фото: Twitter/MariaSharapova