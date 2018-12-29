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Мария Шарапова удивлена холодами в Петербурге
Сегодня, 7:34
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lesjasap

Мария Шарапова удивлена холодами в Петербурге

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Теннисистка поделилась переживаниями по поводу морозов с подписчиками.

Российская спортсменка Мария Шарапова удивлена погодой, обрушившейся на Санкт-Петербург. Известная теннисистка опубликовала в социальной сети Twitter пост о том, что температура в городе на Неве достигает минус пяти градусов. Девушка специально отметила для подписчиков, что данные указаны не в Фаренгейтах, а по Цельсию. Звезда отметила, что недолюбливает холода.

Напомним, что Шарапова в ближайшее время приедет в Северную столицу, чтобы поучаствовать в женском турнире Saint-Petersburg Ladies Trophy. Для участницы данное мероприятие станет дебютом: она прибудет на событие впервые.

Фото: Twitter/MariaSharapova

Теги: saint-petersburg ladies trophy, мария шарапова, погода в петербурге, теннис
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Картина дня,

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