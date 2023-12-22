Шадаев назвал сферы, которые сильно изменятся за счет цифровых технологий

Глава Минцифры рассказал о будущем цифровизации.

Сферы здравоохранения, государственного управления, а также транспортная инфраструктура изменятся больше всего за счет развития цифровых технологий в ближайшие 20 лет. Соответствующее заявление сделал перед участниками фестивале по кибербезопасности PHDays 2 глава российского министерства по цифровизации Максут Шадаев. Чиновник отметил, что следует ожидать качественного скачка в развитии этих областей.

Я считаю, здравоохранение точно будет номер один. Наверное, все, что касается дорог. И, конечно, госуправление - скоро чиновники будут принимать эффективные решения, потому что им будет помогать искусственный интеллект. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Максут Шадаев полагает, что даже в направлении образования, которая считается достаточно консервативной сферой, существуют такие вещи, в которых цифровые технологии дадут новые качества.

Шадаев назвал сроки появления беспилотных автомобилей в России.

Фото и видео: phdays.com