Шадаев назвал сроки появления беспилотных автомобилей в России

Глава Минцифры оценил готовность технологий к беспилотному транспорту.

Беспилотные автомобили будут широко использоваться для передвижения на российских дорогах уже через пять - семь лет. Соответствующее заявление сделал перед участниками фестивале по кибербезопасности PHDays 2 глава российского министерства по цифровизации Максут Шадаев. Чиновник пояснил, что вопрос появления такого вида транспортных средств связан со зрелостью технологий, безопасностью, но и с тем, как именно общество воспринимает автомобили. Спикер заметил, что в стране уже существуют технологии, которые позволяют обеспечить беспилотный транспорт. Уже сейчас по стране двигаются беспилотные доставщики еды от сервиса "Яндекс". По мнению эксперта, такие устройства вызывают большое умиление людей.

Я не испытываю страха, уже несколько раз ездил в беспилотном варианте, это очень круто. Я думаю, это ближайшее будущее. Я бы сказал, это уже 5-7 лет - и эта практика будет входить в нашу жизнь. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

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Фото и видео: phdays.com