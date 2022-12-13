В Ленобласти закончился сезон охоты и катания на снегоходах

С 1 марта до апреля в регионе нельзя охотиться на кабана, зайца, енотовидную собаку, лисицу, бобра, куницу и ласку.

С 1 марта в Ленинградской области завершается сезон охоты на несколько видов животных. Об этом информирует пресс-служба Комитета региона по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Так, до апреля запрещено охотиться на кабана, зайца, енотовидную собаку, лисицу, бобра, куницу и ласку. Правила связаны с тем, что у животных наступает активная фаза гона и размножения. В частности, в лесах Ленинградской области заметили кричащих лис.

В ведомстве подчеркнули, что гон в разных регионах проходит по-разному, в зависимости от различных природно-климатических условий. В это время необходимо обеспечить животным максимальный покой.

Кроме того, сотрудники Охотнадзора рассказали о запрете поездок на снегоходах и квадроциклах в марте. Такие развлечения вредят природе и способствуют разрушению биотехнических сооружений, мест обитания наземногнездящихся птиц, норных животных, мест лежек, а также провоцируют непреднамеренные миграции животных.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 1 марта пройдёт небольшой снег.

Фото: Охотнадзор Ленинградской области (Валерий Шишенков)