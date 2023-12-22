Сезон фонтанов в Петербурге стартует 22 апреля

Ровно через 10 дней заработают 79 водных сооружений.

В Петербурге сезон фонтанов откроется 22 апреля. Об этом 12 апреля рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике.

На данный момент ведется подготовка водных сооружений к работе. Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проверяют герметичность трубопроводов и коллекторных систем, готовят оборудование к установке, ведут помывку сооружений и декоративных элементов при помощи аппаратов высокого давления и ручных щеток, промывают сливные отверстия после снега и восстанавливают целостность облицовки чаш. После этого установят необходимое для работы фонтанов оборудование. Речь идет о насадках, электрооборудовании и другом.

Ровно через 10 дней заработают 79 водных сооружений, в том числе – фонтаны в парке 300-летия Петербурга, "Слава" в Московском парке Победы и у Российской национальной библиотеки. Их время работы – с 09:00 до 22:00 ежедневно.

Еще шесть водных сооружений – светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан "Крестики-Нолики" в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, большой фонтан в Металлострое и фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина – включат 1 мая. Время их работы продлено до 23:00.

Ранее на Piter.TV: в 2024 году специалисты "Водоканала" восстановят 21 фонтан.

Видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"