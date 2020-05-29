Сезон АПЛ возобновится 17 июня

Все оставшиеся матчи пройдут без зрителей.

Пресс-служба чемпионата Англии по футболу (АПЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о возобновлении нынешнего сезона с 17 июня. Он был прерван в связи с пандемией коронавируса. Решение возобновить сезон было принято по итогам собрания клубов.

В назначенный день будут сыграны матчи, перенесенные из-за финала Кубка Английской лиги. "Астон Вилла" сыграет против "Шеффилд Юнайтед", "Манчестер Сити" примет на своем поле "Арсенал". Таким образом, у всех команд будет 29 сыгранных матчей. Матчи пройдут без зрителей.

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс отметил, что назначенную дату возобновления сезона нельзя подтвердить до тех пор, пока не будут выполнены все необходимые требования безопасности всех участников турнира.

Напомним, на момент паузы в АПЛ первое место в турнирной таблице занимает "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа набрала 82 очка в 29 играх.

Ранее мы писали, что следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей.

Видео: YouTube / Liverpool FC