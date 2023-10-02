Съезд с ЗСД на КАД перекроют до 2 октября

Автомобилистам посоветовали объезжать по Левашовскому шоссе.

В Санкт-Петербург на ремонт закрывают съезд с ЗСД на КАД с 28 сентября по 2 октября (в сторону Комендантского проспекта). Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что информация об ограничениях движения будет доводиться с помощью установки специальных знаков и информационных щитов, выводиться на табло и знаки переменной информации.

Объехать перекрытый участок можно будет по Левашовскому шоссе. Водителей просят строго следовать требованиям правил дорожного движения, приемлимую скорость и выбирать оптимальный вариант маршрута. Подробная карта перекрытия и возможного объезда.

Фото: Piter.TV