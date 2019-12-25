Съезд будет закрыт 29 октября с 00:00 до 5:00.

В ночь на 29 октября закроют съезд с ЗСД на Автомобильную улицу при движении от КАД Юг. Об этом сообщили в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

Съезд будет закрыт 29 октября с 00:00 до 5:00. В это время специалисты будут проводить плановые работы по очистке сетей водоотведения. Автомобилистам предложили схему объезда: "осуществите съезд с ЗСД на следующем съезде на Благодатную улицу, затем следуйте по Кубинской улице до Краснопутиловской улице".

Напомним, после нерабочей недели в Петербурге подорожает проезд по ЗСД.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"