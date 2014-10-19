Съезд с Московского шоссе в Шушарах готов на 80%

С началом дорожно-строительного сезона 2025 года будет уложен верхний слой покрытия.

Продолжается развитие улично-дорожной сети посёлка Шушары. Здесь на нескольких объектах продолжается капремонт для приведения проезжей части в нормативное состояние, обустройства надлежащего водоотвода и обеспечения транспортной доступности жилому массиву.

Как рассказали в КРТИ, на съезде с Московского шоссе на Школьную улицу завершили устройство нижних слоёв асфальтобетонного покрытия, смонтировали временное наружное освещение и запустили движение автомобилей без ограничений. На сегодняшний день выполнено устройство фундаментов для шумозащитных экранов. Готовность съезда составляет 80%.

С началом дорожно-строительного сезона 2025 года будет уложен верхний слой покрытия.

Фото: КРТИ