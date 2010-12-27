Съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе будет перекрыт пять дней

На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют съезд №7, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Ограничения будут введены на пять дней в связи с ремонтом асфальтового покрытия.
Так, съезд с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД будет полностью закрыт для транспорта с 19 по 23 июля.
Отмечается, что для удобства автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, а также смонтирована световая сигнализация.
Ремонтные работы будут вестись круглосуточно, однако сроки выполнения могут быть скорректированы из-за погодных условий.
Ранее Piter.TV сообщал, что на время подготовки ко Дню ВМФ в Петербурге введут ограничения движения.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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