Съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе будет перекрыт пять дней

Ограничения вводятся в связи с ремонтными работами.

На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют съезд №7, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Ограничения будут введены на пять дней в связи с ремонтом асфальтового покрытия.

Так, съезд с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД будет полностью закрыт для транспорта с 19 по 23 июля.

Отмечается, что для удобства автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, а также смонтирована световая сигнализация.

Ремонтные работы будут вестись круглосуточно, однако сроки выполнения могут быть скорректированы из-за погодных условий.

Ранее Piter.TV сообщал, что на время подготовки ко Дню ВМФ в Петербурге введут ограничения движения.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"