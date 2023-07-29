На развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд 2 ноября

Движение будет полностью закрыто каждые 10 минут с полуночи.

Строительство путепровода для трамвайной линии от станции метро "Купчино" до Славянки — причина, по которой внесут временные коррективы в движение по Кольцевой автомобильной дороге (КАД). 2 ноября для водителей будет полностью перекрыт съезд №7 на развязке с Московским шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", съезд №7 будет перекрыт не весь день, а с 00:00 до 06:10 с некоторыми перерывами в 10 минут.

Сначала дорогу перекроют до 00:10, затем с 00:30 до 00:40, после с 01:10 до 01:20, а далее с 01:40 до 01:50, с 02:30 до 02:40, с 03:00 до 03:10, с 03:30 до 03:40, с 04:00 до 04:10, с 04:30 до 04:40, с 05:00 до 05:10, с 05:30 до 05:40, с 06:00 до 06:10.

Ранее Piter.TV сообщал, что основную магистраль между Пушкиным и Петербургом перекроют до середины весны 2026 года.

Фото: Piter.TV