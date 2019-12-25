В город разрешат въезжать спецслужбам и транспорту, следующему транзитом с соседний район.

Северодвинск закроют на карантин с 6 июня. Сообщение об этом появилось на сайте администрации Архангельской области. Мера действует до особого распоряжения.

Причина - вспышка заражения COVID-19 на двух крупных предприятиях, где количество заболевших превысило 700 человек.

Город закроют на въезд и выезд. Исключение сделают для граждан, которые посещают Северодвинск по работе или для получения/оказания медицинской помощи.

Также в город разрешат въезжать спецслужбам и транспорту, следующему транзитом с соседний район.

Ранее мы рассказывали, что карантин на Кубани продлили до 21 июня.