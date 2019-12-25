Северодвинск закроют на карантин с 6 июня. Сообщение об этом появилось на сайте администрации Архангельской области. Мера действует до особого распоряжения.
Причина - вспышка заражения COVID-19 на двух крупных предприятиях, где количество заболевших превысило 700 человек.
Город закроют на въезд и выезд. Исключение сделают для граждан, которые посещают Северодвинск по работе или для получения/оказания медицинской помощи.
Также в город разрешат въезжать спецслужбам и транспорту, следующему транзитом с соседний район.
Ранее мы рассказывали, что карантин на Кубани продлили до 21 июня.
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