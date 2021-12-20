"Северная верфь" завершила формирование прочного корпуса траулера "Капитан Брейхман"

Спуск траулера на воду планируется в мае 2022 года.

На "Северной верфи" завершено формирование прочного корпуса третьего серийного траулера-процессора "Капитан Брейхман" проекта 170701. Серия из десяти траулеров строится для Группы НОРЕБО. Об этом сообщила пресс-служба "Северной верфи".

Сейчас на судне ведется подготовка к окраске наружной обшивки корпуса. Начался монтаж винторулевого комплекса. В дальнейшем будет произведён окончательный монтаж главного двигателя и редуктора.

Завершается изготовление секции ходовой рубки и мачты. Кроме того, продолжается установка фундаментов и приварного насыщения. Спуск траулера на воду планируется в мае 2022 года.

В сентябре на "Северной верфи" спустили на воду траулер "Капитан Осташков".

Фото: пресс-служба завода "Северная верфь"