Сёстры из Петербурга снимают в TikTok ролики по комиксам "Strange Planet"

На блог подписано 35, 8 тысяч человек, количество лайков достигло 939.5K.

В TikTok можно найти блог на любой вкус и цвет. Любителям фантастики придется по душе блог "Странное место", созданный на основе проекта-комикса "Strange Planet" американского художника Nathan W. Pyle. Идею у иллюстратора позаимствовали сестры из Петербурга. Piter.tv пообщался с автором блога Марией Мичуровой и узнал, как отреагировал художник на заимствование своей идеи.

Прежде чем снимать ролики, Мария написала Nathan W. Pyle в Instagram о своем желании снять несколько роликов по комиксам. Художник вовсе был не против данной идеи. После чего Мария написала переводчику комиксов Андрею Михайлюку, которому также понравилась идея девушек. Более того, он следит за творчеством петербурженок, а также скоро появится в одном из роликов.

Первые пару роликов мы снимали исключительно по комиксам. Затем мы начали самостоятельно придумывать более жизненные ситуации и писали к ним диалоги. Я решила, что героям нужно придать индивидуальности. Мария Мичурова, автор блога

В роликах зрители смогут увидеть несколько персонажей. Первый из них – существо По – менее эмоциональное, любит читать и постоянно хочет все уничтожить. Есть персонаж мини-По – её воспоминания с мамой Мо из детства. И есть взбалмошное, эмоциональное и активное существо Мими, которую играет сама Мария. Персонажи – полная противоположность друг другу.

По отыгрывает Полина – моя младшая сестра. Однажды я предложила ей принять участие в ролике, и она согласилась. Мария Мичурова

Персонажей можно отличить по образам. Для Мими характерны стрелки и инопланетные уши, для мамы Мо – пучки на голове и стразы на лбу, а По не появится в роликах без очков для сварщика. Но кто они? С какой планеты? На каком языке разговаривают? Это самые популярные вопросы пользователей.

Я пришла к выводу, что этот момент необходимо продумать. По секрету скажу, что мы – далекие потомки далеков, которые решили мирно существовать во Вселенной и прилетели на Землю. Мария Мичурова

Любимый ролик Марии – "Носочная мудрость". Кстати, идеи для роликов девушкам чаще всего приходят спонтанно. Затем они пишут текст сначала на "человеческом" языке, после переводят его на "инопланетный". Также для роликов характерен звуковой эффект, который позволяет понять, что персонажи – не люди. Однако эффект по душе далеко не всем, и девушки подумывали от него отказаться.

Нам люди писали в комментариях, что им не нравится звуковой эффект. Но все-таки мы пришли к выводу, что эффект придает ролику другое настроение. И кто-то нас тоже в этом поддержал. Мария Мичурова

Персонажи успели познать сложный человеческий мир. По словам Марии, им тяжело понять, какие эмоции они испытывают при виде незнакомых предметов и явлений. Однако с каждым днем они все больше приспосабливаются к человеческой жизни. По секрету, в этом им в ближайшем будущем поможет еще один персонаж.

У нас недавно вышел ролик, где Мими собирается на свидание. Сейчас я готовлю ролик о свидании Мими и его итогах. Самое интересное – она пошла на свидание с обычным человеком. Да, у нас появится еще один постоянный персонаж – обычный человек, который начнет налаживать контакт с инопланетянами. Мне показалась задумка интересной. Мария Мичурова

Но переживать не стоит. И По, и Мими, и мама Мо не потеряют на Земле своих характерных особенностей.

Текст: Анастасия Миллер

Коллаж: Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: Instagram / @nathanwpylestrangeplanet

Видео: TikTok / nlo.friends