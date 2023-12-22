Серый тюлененок из поселка Систо-Палкино попал в Фонд друзей балтийской нерпы

В Фонд друзей балтийской нерпы попала еще одна пациентка из окрестностей поселка Систо-Палкино Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе организации 24 апреля.
Речь идет о тощем сером тюлененке. Отмечается, что малыш "уполз помирать далеко в лес".
Там его, ковылявшего среди елок обнаружили, позвонили нам и доставили в Репино внимательные петербуржцы, за что тюлень и мы благодарим этих отзывчивых людей.
Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы
Напомним, при встрече тюленя или нерпы на берегу нужно позвонить по телефону "горячей" линии: 699-23-99.
Ранее мы рассказывали о том, что в Фонд друзей балтийской нерпы попала пациентка из Кировска.
Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все