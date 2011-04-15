Netflix впервые заказала производство сериалов у российских продюсеров

Ранее компания покупала только готовые проекты.

Студия 1–2–3 Production создаст для стриминговой платформы Netflix современную версию "Анны Карениной" по роману Льва Толстого. Договор уже подписан, пишет "Коммерсант".

Кроме того, Netflix ведет переговоры с кинокомпанией "Русское" о съемках драматической истории, происходящей в 1990-х гг. Сценарий для картины написал Михаил Шприц ("Оптимисты"), режиссером выступит Дарья Жук ("Содержанки", "Хрусталь").

Также ведутся переговоры о работе с режиссером Эдуардом Оганесяном ("Чики") и студиями "Водород", "Среда", Star Media, Yellow, Black & White и режиссером Климом Шипенко.

Стоит отметить, что раньше Netflix покупала только готовые российские проекты. Так, в октябре 2020 года компания приобрела права на показ "Эпидемии" за рекордные 1,5 млн долларов. Ранее стало известно, что Netflix купила российский фильм "Серебряные коньки".

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