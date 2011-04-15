Netflix впервые заказала производство сериалов у российских продюсеров

Студия 1–2–3 Production создаст для стриминговой платформы Netflix современную версию "Анны Карениной" по роману Льва Толстого. Договор уже подписан, пишет "Коммерсант".
Кроме того, Netflix ведет переговоры с кинокомпанией "Русское" о съемках драматической истории, происходящей в 1990-х гг. Сценарий для картины написал Михаил Шприц ("Оптимисты"), режиссером выступит Дарья Жук ("Содержанки", "Хрусталь").
Также ведутся переговоры о работе с режиссером Эдуардом Оганесяном ("Чики") и студиями "Водород", "Среда", Star Media, Yellow, Black & White и режиссером Климом Шипенко.
Стоит отметить, что раньше Netflix покупала только готовые российские проекты. Так, в октябре 2020 года компания приобрела права на показ "Эпидемии" за рекордные 1,5 млн долларов. Ранее стало известно, что Netflix купила российский фильм "Серебряные коньки".
Фото: pixabay.com
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