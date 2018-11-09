Три стереотипа о российском кино, которые уничтожил "Шторм" Бориса Хлебникова

Сериал "Шторм" Бориса Хлебникова (2019) - рецензия Piter.TV.

17 октября завершился один из лучших сериалов года – "Шторм" режиссера Бориса Хлебникова. Piter.tv рассказывает, как сериал, снятый в окрестностях Петербурга, связан с творчеством Алексея Балабанова и разрушает негативные стереотипы о российском кино.

Стереотип первый: герои наших фильмов вялые невротики и жертвы системы

Российское кино часто называют депрессивным. Виной тому не ужасные сюжетные обстоятельства (некоторым голливудским персонажам приходится в одиночку спасать мир – и ничего). Наше кино кажется беспросветным потому, что главный герой не может справиться не то что с эпохальной миссией, но просто с собственной жизнью.

Фильмы Звягинцева, Серебренникова, Сигарева да и самого Хлебникова, автора "Сумасшедшей помощи" и "Аритмии", показывают людей, которые давно живут "на севших батарейках". Разочарование, апатия и саморазрушение – вот три Мойры или три константы внутренней жизни этих героев.

кадр из х.ф. "Сумасшедшая помощь", Борис Хлебников (2009)

На другом киношном полюсе, как экзотические животные, обитают совершенно дикие и отвязные герои-бандюганы. У персонажей криминальных историй нет проблем с мобилизацией агрессии, зато есть очевидные напряги в эмоциональной сфере. Такой герой, как правило, может быть антагонистом, но не центральным действующим лицом, с которым должен идентифицироваться зритель.

Поистине народной любовью пользуются редкие "душевные бандиты", то есть те, у кого взрывная энергия сочетается с мелодраматическими качествами – святостью дружбы ("Бригада") или твердыми жизненными принципами ("Брат").

кадр из сериала "Шторм" , Борис Хлебников (2019)

В этом смысле главный герой сериала "Шторм", следователь Сергей Градов (Александр Робак), близок к балабановскому Даниле Багрову. Он ведет свою игру, нарушая закон, но придерживаясь определенных моральных правил (спасти любимую женщину, защитить свидетельницу и ее детей). Это человек действия, который не пасует ни перед какими трудностями. Тут нельзя не вспомнить другой отличный сериал Бориса Хлебникова "Обычная женщина", где героиня Анны Михалковой буднично разруливает проблемы эпического масштаба.

Стереотип второй: нашим сценаристам не по зубам сложные сюжетные схемы

По словам Хлебникова, большие телеканалы отвергли "Шторм", снятый по сценарию Натальи Мещаниновой как раз из-за нетипичных характеристик: динамичный и запутанный сюжет, обилие персонажей, отсутствие "плохих" и "хороших" героев. Считается, что все это не подходит для телеаудитории, которая привыкла к разреженной атмосфере отечественных сериалов. Телебоссов не устроил даже возраст главных действующих лиц: якобы зрителю интереснее следить за 20-летними… В итоге сериал вышел на интернет-платформе Start.

Впрочем, и без того содержание первой серии кажется слишком смелым для ТВ. Катастрофа, показанная в сериале, очень уж напоминает реальные сюжеты, например, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Накануне выборов в городе N происходит чудовищная трагедия: прямо в день открытия под тяжестью снега обрушивается крыша нового Дворца искусств. Под обломками здания гибнут дети, а несомненный виновник случившегося – глава строительной фирмы и кандидат в мэры города Семен Крюков (Геннадий Смирнов) – демонстрирует олимпийское спокойствие, из чего ясно, что за решеткой ему не сидеть: "наверху все схвачено". Единственный, кто вроде бы может сломать систему, – следователь антикоррупционного отдела Сергей Градов (Александр Робак). Обнадеживает, что в городе его зовут "адреналиновый мудак", да и кому, как не главному герою, положено бороться за справедливость?

На самом деле первая серия скорее вводит зрителя в заблуждение, обещая традиционную схватку добра и зла. Абсолютный злодей в сериале действительно есть – это теневой хозяин города Моргулис (Александр Мосин), финансовый воротила, возвышающийся в своем небоскребе над замороженными советскими панельками. Актер Александр Мосин снялся в пяти фильмах Алексея Балабанова и настолько страшен и убедителен в своей роли, насколько это вообще возможно в кино.

Куда сложнее с остальными персонажами, вроде бы приличными людьми, которых вышибает на темную сторону сама жизнь. Даже Марина, любимая женщина следователя Градова, умная и ироничная преподавательница психологии, в какой-то момент вынужденно переходит черту, встречается со своими внутренними демонами. Это одна из лучших ролей Анны Михалковой в ее фильмографии.

"Шторм" стартует как "социальный детектив", но очень скоро внешний конфликт начинает играть подчиненную роль перед внутренней драмой ключевых персонажей. При этом сценаристы (Наталья Мещанинова, Степан Девонин, Илья Тилькин) не забывают о криминальной линии. Убийства, нападения, слежка – все эти компоненты создают напряженную атмосферу психологического триллера.

Стереотип третий: герои на протяжении фильма не меняются

"Шторм" – пример того, как сериальный формат иногда превосходит большое кино.

Расширенный хронометраж позволяет раскрыть линии сразу нескольких персонажей. Жизнь не крутится только вокруг главного героя: другие персонажи тоже действуют, совершают ошибки и делают выводы, то есть, как говорят сценаристы, проходят свою арку изменений. Даже дочь бизнесмена Крюкова (Серафима Селиванова), девочка-подросток, которая появляется в кадре всего несколько раз, заметно меняется, двигаясь от отвержения к осознанной любви к отцу.

Считается, что в визуальном искусстве внутренние переживания героев должны быть "овеществлены", показаны через конкретные образы. Поэтому мало просто выставить актера на балкон с сигаретой, как часто происходит в фильме Александра Горчилина "Кислота": зритель примерно поймет смысл сцены, но мысли героя останутся для него тайной. "Шторм" передает тот самый эмоциональный накал, которого, как перца, не хватает в авторском кино. Здесь можно запустить стулом в студентку, сорвать люстру с потолка, разогнаться до максималок, чтобы ощутить желание жить. "Шторм" – это история про мощную встряску, без которой не бывает перемен.

Александра Бутенко

Фото: kino-teatr.ru, start.ru

