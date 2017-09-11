Сериал "Ольга" 2 сезон 7 серия: Тимофей знакомит невесту с Ольгой

Piter.tv расскажет, что будет в 7 серии сериала "Ольга". Какие сюрпризы из прошлого ожидают Ольгу можно будет посмотреть на канале ТНТ 12 сентября.

В премьерной седьмой серии Ольга узнает о новой любви Тимофея. Между матерью и сыном возникнет недопонимание, потому что Ольга считает, что выбор Тимы не совсем правильный.

Напомним, что в предыдущей серии Аня обрадовала Андрея сыном, которого в действительности нет. Девушка не знала, как сказать, что на видеоролике не ее ребенок. Однако в новой серии Аня решается рассказать правду об УЗИ.

Юрген насильно отправляется в больницу, где тяжело приживается в коллективе. Как всегда он не может обойтись без приключений и хитростей, за что придется расплатиться.

На Гришу в новой серии нападает орава подростков, которая принесет новые проблемы. Также и Ольге жить спокойно не удается, ей прилетают приветы из прошлого.

Напомним, в прошлой серии Аня хочет отвести Андрюху от пацанов, и Мотор дает ей очень опасное задание. Тем временем Лена пытается всеми правдами и неправдами добиться свиданки с Максом, который находится в тюрьме.

Фото, видео: "ВК" - "Ольга"