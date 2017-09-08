Сериал "Ольга" 2 сезон 6 серия: Мотор заставляет Аню пойти на опасное задание

Piter.tv расскажет, что будет в 6 серии сериала "Ольга". Как поступит Ольга с отцом и чем займется Андрей можно будет увидеть в эфире 11 сентября.

В премьерной серии, которая выйдет в эфир 11 сентября, в понелдельник, зрители увидят полюбившегося Юргена, который все же спалится перед Ольгой.

Ольга с Гришей решают отвезти его в коммуну для зависимых, но Юрген так просто не сдается, он считает себя слишком "нормальным" для такого лечения.

Тем временем Аня хочет отвести Андрюху от пацанов, и Мотор дает ей очень опасное задание. Лена пытается всеми правдами и неправдами добиться свиданки с Максом, который находится в тюрьме.

Напомним, что в предыдущей серии Андрюху наконец-то выпускают - его перевели в свидетели. Семейство счастливо и только Ольга знает правду. Ей пришлось исполнить желание следователя.

Аня предлагает Андрюхе уйти от пацанов и начать новую жизнь, но у него другие планы и он снова идет по криминальной дорожке. Юрген и Чича сбегают от Тимки, который узнал секрет позитивного деда. Ольга решается признаться во всем Грише, но у Лены свой взгляд на эту ситуацию. Лена убеждает сестру не делать этого. Но Ольга делает по-своему, рассказав все она понимает, что Гриша ничего не слышал, потому что был без сознания.

Фото, видео: "ВК" - "Ольга"