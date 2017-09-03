Сериал "Ольга": что будет во втором сезоне

Piter.tv расскажет чего ждать зрителям сериала "Ольга" во втором сезоне, а также дату выхода нового сезона.

Сериал "Ольга" - российский комедийный телесериал о жизни "простой русской женщины" из Московского района Чертаново. Главную роль в сериале исполняет Яна Троянова. Совсем скоро состоится премьера второго сезона - 4 сентября 2017 года.

По сюжету главная героиня воспитывает двух детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь. Старшая дочь Аня учится в ПТУ, думает, что в её жизни все будет по-другому. Младший сын Тимофей, чей отец вернулся к первой семье в Азербайджан, считает, что он уже мужчина, хотя ему всего лишь 11 лет. Отец Ольги, бывший футболист, алкоголик, который постоянно врет и приносит проблемы в семью. А сестра Ленка пытается жить за счет мужчин, в основном - женатых. Главная героиня все время пытается спасти родственников от неприятностей, однако редко думает о себе и о своей жизни, но только до тех пор, пока в нее не влюбляется молодой водитель газели "Ритуал" Гриша.

В долгожданном втором сезоне Ольга столкнется с уже привычными проблемами матери-одиночки. Ей предстоит воспитывать сына как настоящего мужчину, помогать растить ребёнка своей дочери Аньки, а также решать проблемы отца с алкогольной зависимостью.

По традиции главной проблемой для Ольги является заработок и устройство личной жизни. Кроме того, Ольга продолжит поиски мужа, поэтому все что связано с материнской обязанностью придется преодолевать с немалыми усилиями.

Дочь спешит родить ребенка от Андрея и хочет замуж за этого молодого человека, а сын Тимофей стремится стать настоящим мужиком в семье. И только Гриша может спасти и скрасить жизнь Ольги.

Фото: "ВК" "Ольга"

Видео: трейлер YouTube