"Ольга" 2 сезон 4 серия: бабуля избила полицейского

Piter.tv расскажет, на что решится Ольга ради своего зятя в четвертой серии нового сезона сериала "Ольга". Премьера выходит в эфир телеканала ТНТ 6 сентября.

В новой серии зрители увидят, как беременная Аня будет сама спасаться любимого из тюрьмы. Она решится сбежать из клиники, но по дороге ей встречается Ольга. Между ними вспыхнет очередной скандал, дочь пытается доказать маме, что она сможет все решить сама. Однако Ольга приказывает Ане думать только о ребенке и есть витамины, чем и остается заниматься дочке. Другого выбора у нее нет.

Ольга понимает, что ей нужно сделать все возможное, чтобы вытащить зятя. Она готова на все, чего бы это не стоило. Тем временем Гриша и его бабуля также пытаются помочь Ольге, но делают только хуже. Они попали в новую историю из-за Андеря. Теперь бабушка стоит на стороне внука, а он полностью за нее. Для убедительности бабушка даже избила полицейского сумкой по голове.

У Юргена свои проблемы. Теперь у него нет смысла жизни и все окружающее тяготит. Виной тому закончившееся успокоительное. В голову деду приходит безумная идея, чтобы достать свои таблеточки и продолжить наслаждаться жизнью. На что пойдет отец Ольги узнать можно будет в премьерной 4 серии сериала "Ольга" на ТНТ.

Напомним, что в 3 серии Андрей находится в тюрьме, ему пытаются помочь Ольга и Гриша, но оказалось, что все не так просто. Новоиспеченному зятю грозит от 3 до 5 лет лишения свободы за хищение бюджетных средств. Аня лежит на сохранении и догадывается, что от нее скрывают местоположение Андрея. Лена и Тим придумывают все возможное, чтобы не усугублять и без того тяжелую беременность.

Фото, видео "ВК" - "Ольга", скриншот