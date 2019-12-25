Сериал Netflix лишился одного из ведьмаков из-за COVID-19

Актер Туэ Эрстед Расмуссен отказался от съемок из-за нового график во время пандемии.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что сериал "Ведьма" покинул актер Туэ Эрстед Расмуссен. Об этом он заявил в своём Twitter-аккаунте.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса авторы проекты поменяли график съемок. Именно из-за невозможности совмещения работы Росмуссен покинул сериал.

Отмечается, что Расмуссен успел сняться в нескольких эпизодах сериала. Он заявил, что это был действительно вдохновляющий опыт.

Напоним, что премьера второго сезона "Ведьмака" ожидается к лету 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер "Дела чикагской семерки" Аарона Соркина.

Фото:Туэ Эрстед Расмуссен/instagram