Сериал Netflix лишился одного из ведьмаков из-за COVID-19

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что сериал "Ведьма" покинул актер Туэ Эрстед Расмуссен. Об этом он заявил в своём Twitter-аккаунте.
Он отметил, что из-за пандемии коронавируса авторы проекты поменяли график съемок. Именно из-за невозможности совмещения работы Росмуссен покинул сериал.
Отмечается, что Расмуссен успел сняться в нескольких эпизодах сериала. Он заявил, что это был действительно вдохновляющий опыт.
Напоним, что премьера второго сезона "Ведьмака" ожидается к лету 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер "Дела чикагской семерки" Аарона Соркина.
Фото:Туэ Эрстед Расмуссен/instagram
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