Сергей Семак оценил игру новых футболистов "Зенита"

Главный тренер остался доволен результатом.

Вчера в товарищеском матче "Зенита" и "Ваккера" на поле за "сине-бело-голубых" впервые вышли 18-летний защитник Данила Прохин и 21-летний полузащитник Андрей Мостовой. Их игру прокомментировал главный тренер "Зенита" Сергей Семак, рассказали в пресс-службе клуба. Оба игрока появились на после в середине второго тайма.

– Мне понравилось, как сыграли ребята. Конечно, выходить в таком матче не так сложно: большое преимущество, счет приличный, нет дополнительной скованности. Но в любом случае они молодцы. Разберем игру, отметим хорошие моменты и те, над которым нужно работать, – рассказал Семак.

Напомним, встреча команд прошла в рамках предсезонного сбора. Товарищеский матч завершился со счетом 6:1 в пользу "Зенита".

Видео: YouTube / "Zenit Football Club"