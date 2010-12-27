Сергей Семак рассказал о полезности Дзюбы для "Зенита"

Вечером "Зенит" сыграет " с "Ви

Главный тренер петербургской футбольной команды Сергей Семак рассказал, какие ставки на игроков он делает в преддверии матча с "Вильярреалом". Специалист заявил, что особые надежды он возлагает на Дзюбу, который покажет себя в самый ответственный момент.

Дзюба играет полезно для команды. А свои голы он еще обязательно забьет и сделает это, когда будет особенно нужно прокомментировал ситуацию спикер

Так Семак отреагировал после вопроса журналистов о том, почему Дзюба не отличился голами с октября 2018 года.

Также наставник "сине-бело-голубых" объяснил, что в игре не смогут принять участие Александр Ерохин и Клаудио Маркизио. Спортсмены еще не восстановились после травм. Вместе с тем, на поле вернется полузащитник Далер Кузяев.

Встреча футболистов на поле состоится 7 марта в 20.55 на "Газпром арене".

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"