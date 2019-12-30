Сергей Перминов ушел в отставку с поста вице-губернатора Ленобласти

В четверг, 23 января, Сергей Перминов ушел в отставку с поста вице-губернатора Ленинградской области. Приказ подписал глава региона Александр Дрозденко.
Вице-губернатор по внутренней политике досрочно покидает свой пост.
С июня 2012 по май 2013 года Перминов возглавлял председателем Комитета правового обеспечения и контроля в регионе, летом 2013 года он стал руководителем Аппарата губернатора и Правительства и осенью 2015 года он занял должность, которую сегодня ему пришлось оставить.
Фото: lenobl.ru
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