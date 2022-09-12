По его словам, он никак не воспринимает нынешнюю ситуацию.

Российский певец Сергей Пенкин высказался о спецоперации и Донбассе. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".

Пенкин заявил, что не готов отвечать на этот вопрос. По его словам, он никак не воспринимает нынешнюю ситуацию. Также певец отметил, что ему "за все больно", но он не знает, как отвечать на вопросы о спецоперации и Донбассе. Пенкин добавил, что лично он не готов ехать в регион, чтобы дать там концерт.

Ранее экс-резидент Comedy Club Пышненко назвал причину ухода из проекта.

Видео: YouTube / Осторожно: Собчак