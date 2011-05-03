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Экс-резидент Comedy Club Пышненко назвал причину ухода из проекта

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По словам комика, у шоу отсутствовала заинтересованность в нем.

Бывший резидент Comedy Club Иван Пышненко назвал причину ухода из проекта. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Чайных дел мастерская".

По словам комика, у Comedy Club отсутствовала заинтересованность в нем. По этой причине от отказался от шоу. Также Пышненко сообщил, что последним поводом для отказа стало неудачное выступление вместе с юмористом Дмитрием Кожома.

Экс-резидент уточнил, что в ходе проверочной вечеринки зал тепло принял их с партнером материал, однако во время показа номеров на главной сцене Comedy Club произошла обратная ситуация.

Ранее Disney представил трейлер "Русалочки" с Холли Бэйли.

Видео: Видео: YouTube / Чайных дел мастерская

Теги: comedy club, иван пышненко, шоу
Категории: Лента новостей, Культура,

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