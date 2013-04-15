Сергей Лавров: конкурсанты "Лидеров России" внесут большой вклад в развитие страны

Политик напомнил, что в этом году в международном направлении конкурса участвуют более 10 тыс. человек из 150 государств.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обратился к участникам заключительного этапа конкурса "Лидеры России" со словами благодарности. Политик выразил уверенность в том, что конкурсанты смогут внести большой вклад в процветание стран, из которых они приехали.

По словам государственного деятеля, среди участников много выпускников российских университетов. Он отметил, что в этом году международный трек подсчитал 10 тыс. заявок из 150 стран. Как заявил глава МИД, зарубежные конкурсанты представляют страны, с которыми тесно дружит Россия.

Напомним, что одним из призов направления "Межднародный" является грант на образование. Кроме того, можно получить российское гражданство или вид на жительство.

Ранее на Piter.tv сообщили, что эксперт оценил масштаб деятельности АНО "Россия – страна возможностей".

Видео: МИД России