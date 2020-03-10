Эксперт оценил масштаб деятельности АНО "Россия – страна возможностей"

У организации есть такие проекты как "Лидеры России", "Учитель будущего", "Конкурс политологов" и другие.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" оценили деятельность АНО "Россия – страна возможностей". Сегодня директор Алексей Комиссаров рассказал президенту Путину о деятельности организации.

Самым известным конкурсом АНО является конкурс "Лидеры России", а также "Школа губернаторов", однако это далеко не все проекты. Комиссаров рассказал, что на платформе 26 проектов с более 8 млн участников. Более 26 тыс. из них являются победителями и призерами.

Эксперты призвали задуматься в эти цифры и назвали масштаб поражающим.

Фото: сайт АНО "Россия – страна возможностей"