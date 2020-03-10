Эксперт оценил масштаб деятельности АНО "Россия – страна возможностей"

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" оценили деятельность АНО "Россия – страна возможностей". Сегодня директор Алексей Комиссаров рассказал президенту Путину о деятельности организации.
Самым известным конкурсом АНО является конкурс "Лидеры России", а также "Школа губернаторов", однако это далеко не все проекты. Комиссаров рассказал, что на платформе 26 проектов с более 8 млн участников. Более 26 тыс. из них являются победителями и призерами.
Эксперты призвали задуматься в эти цифры и назвали масштаб поражающим.
Фото: сайт АНО "Россия – страна возможностей"
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