Фонд президентских грантов поддержал петербургские НКО 387 миллионами рублей

На сегодняшний день в Петербурге насчитывается более 9 тысяч НКО.

Фонд президентских грантов поддержал 97 проектов петербургских некоммерческих организаций, сумма поддержки составила почти 387 миллионов рублей в рамках первого тура заявочной компании. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Смольного.

Как отметили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, город предложит победившим организациям собственную поддержку при необходимости, в том числе информационную. Второй этап конкурсного отбора продлится до 31 марта, в текущем году он станет последним.

На сегодняшний день в Петербурге насчитывается более 9 тысяч некоммерческих организаций, глава комитета Юлия Аблец отмечает, что сектор НКО – мощная сила города и громко звучит о своими проектами на федеральном уровне.

Ранее мы рассказывали, что специалисты петербургского отряда "Кошкиспас" выиграли президентский грант.

Фото: Piter.TV