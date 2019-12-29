Известно, что 1,3 миллиона рублей пойдут на оборудование для спасения животных.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что специалисты петербургского отряда "Кошкиспас" выиграли президентский грант. Об этом сообщили волонтеры на своей официальной странице.

По словам активистов, 1,3 миллиона рублей уйдут на оборудование для спасения животных.

"Грант строго целевой. Он даст возможность оснастить нашу службу спасения животных качественным и разнообразным снаряжением: от средств индивидуальной защиты, высотного, водного снаряжения до газоанализатора, чтобы проверять безопасность технологических отверстий перед спуском", —пишут волонтеры.

Отметим, что петербургский "Кошкиспас" за прошлый год сотрудники организации выручили 333 животных и птиц.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы заметили невоспитанного робота, выбрасывающего мусор прямо у парадной.

Фото: "Кошкиспас"