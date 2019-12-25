Сергей Безруков признался, что начал сниматься в рекламе из-за ипотечного долга

Безруков купил квартиру в Москве несколько лет назад.

Российский актер театра и кино Сергей Безруков признался, что начал сниматься в рекламе из-за долга по ипотеке. Об этом он рассказал в эфире программы "Ты не поверишь!".

Актер рассказал, что раньше он всегда был против такого вида заработка. Но сейчас он вынужден браться почти за любые проекты из-за ипотечного кредита.

Безруков купил квартиру в Москве несколько лет назад. Он отметил, что ему еще много лет придется платить по этому кредиту, при этом актер надеется, что удастся погасить долг как можно раньше.

В феврале были опубликованы кадры из второго сезона сериала "Оптимисты" с Безруковым и Боярской.

Фото: Instsgram/ @s_bezrukov