В среду, 4 июля дочери Сергея Безрукова и Анны Матисон Марии исполнилось два года.

Сергей Безруков опубликовал в Instagram трогательное видео с дочкой Машей. На записи девочка заливисто смеется, когда отец целует ее и бодает головой в живот. К ролику актер прикрепил комментарий, в котором пожелал своим подписчикам доброго утра и "вот такого вот настрррроения".

Маша появилась на свет 4 июля 2016 года, когда Безрукову исполнилось 43 года. Дочку звездному актеру подарила Анна Матисон. Ранее Безруков уже выкладывал фотографии и видеозаписи с двухлетней Марией. Поклонники отметили, что девочка больше похожа на маму.

На днях Сергей Безруков похвастался своей рок-группой и первым синглом.

Видео: Instagram / s_bezrukov