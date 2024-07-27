Серебрякова привезли на место взрыва авто в Москве

Мужчина рассказал полиции о своих действиях в момент совершения преступления.

Подозреваемого в подрыве автомобиля на территории российской столицы Евгения Серебрякова привезли на место происшествия для проведения следственных мероприятий. Видеозапись с фигурантом руголовного дела появилось в распоряжении телеканала "360.ru". На записи продемонстрировано, что мужчина в наручниках и в сопровождении сотрудника правоохранительных органов показывает свои действия в день совершения подрыва.

Напомним, что взрыв на Синявинской улице на севере города зафиксирован 24 июля. Полиция установила, что в автомобиль Toyota Land Cruiser злоумышленник заложил самодельное взрывное устройство с мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате совершения преступления пострадал водитель внедорожника, которому оторвало стопы. Шофер смог самостоятельно оказать себе помощь. Подозреваемый в расследовании скрылся на территории Турции, но позже его экстрадировали в Москву. По словам Серебрякова, он совершил подрыв транспортного средства по заданию СБУ.

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Фото и видео: Следственный комитет России