Сенатор Кутепов призвал Минпромторг не ужесточать правила ремонта авто

Он считает, что поправки лишат автомобилистов возможности им использовать для ремонта более дешёвые комплектующие.

Сенатор Андрей Кутепов призвал Минпромторг не ужесточать правила ремонта авто. Соответствующее письмо он направил главе ведомства Денису Мантурову.

Парламентарий подчеркнул, что принятие пакета поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" приведёт к существенному подорожанию услуг по ремонту машин, а также ударит по рынку независимых автомобильных сервисов. Суть поправок в том, что некоторые ремонтные операции придётся согласовывать со специальной лабораторией.

Сенатор считает, что поправки лишат автомобилистов возможности им использовать для ремонта более дешёвые комплектующие или части от других машин.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета.

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