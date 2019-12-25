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Съемки фильма на два дня ограничат движение в центре Петербурга
Сегодня, 13:54
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himif

Съемки фильма на два дня ограничат движение в центре Петербурга

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Съемки будут длиться с 12 по 14 декабря.

В Петербурге на два дня ограничат движение и остановки транспорта из-зи съемок художественного фильма "Карамора". Как рассказали в пресс-службе КРТИ, съемки будет вести ООО "ДК Интертеймент".

С полуночи 12 декабря до 6 утра 14 декабря будет прекращено движение автомобилей по улице Зодчего Росси и площади Островского. Здесь же в этот период будет запрещена остановка транспортных средств.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 10 декабря в Петербурге разведут только два моста.

Фото: pixabay; пресс-служба КРТИ

Теги: крти, съемки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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