Движение на Васильевском острове ограничит фильм "Вертинский"

Ограничения будут введены 29 июня.

Съемки художественного фильма "Вертинский" ограничат движение транспорта в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Так 29 июня с 06:00 до 21:00 движение транспорта будет периодически приостанавливаться. Ограничения будут действовать на 2-3-й линии В.О. от дома 11 до Университетской набережной, 4-5-й линии В.О. от дома 10 до Университетской набережной, Румянцевской площади от Кадетской линии до 2-3-й линии В.О. Остановки будут составлять не более 20 минут каждый час.

Также на этих улицах будет запрещена парковка.

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