Съемки фильма "Страсти по Зое" ограничат движение в Петербурге

В КРТИ рассказали о запрете движения и стоянок транспорта.

В Петербурге ограничат движение транспортных средств из-за съемок фильма "Страсти по Зое". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Чиновники объяснили, что с 9 утра до 17 часов вечера 5 февраля движение будет запрещено для автомобилистов по Галерной улице. Зона начинается от от набережной Ново-Адмиралтейского канала до площади Труда. Также проезда не будет с 8 утра до 17 часов вечера 6 февраля по Тифлисской улице и Тифлисскому переулку.

В КРТИ запретят оставлять личный транспорт с 8 часов утра 4 февраля до 17 часов вечера 5 февраля на том же участке Галерной улицы. С 8 часов утра 5 февраля до 17 часов вечера 6 февраля стоянка будет запрещена по Тифлисской улице, Тифлисскому переулку, а также Биржевому проезду, начиная от Тифлисского переулка и заканчивая Менделеевской линией.

Ранее Piter.tv писал о том, что в сети появился трейлер скандального фильма Михалкова "Серебряные коньки".

Фото: Piter.tv

