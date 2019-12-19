Семерых браконьеров из Ленобласти осудили за незаконную охоту

Они убили двух взрослых самцов и самку с эмбрионами.

Лодейнопольский городской суд вынес решение в отношении семерых браконьеров из Ленинградской области. Уголовное дело - "Незаконная охота". Об этом сообщил Охотнадзор 47 региона.

По данным суда, два года назад, 16 февраля, браконьеры на снегоходах в угодьях Лодейнопольского района ООО "Свирь" убили двух взрослых самцов и самку с эмбрионами.

Суд постановил лишить охотников свободы на срок от 3 до 6 месяцев с испытательным сроком и лишения правы на охоту (на срок до 3 лет). Оружие у браконьеров конфисковали.

Прошлой осенью в Ленобласти с погоней задержали убившего лосиху браконьера.

Фото: Piter.tv