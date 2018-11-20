Семен Спивак удостоен премии правительства России за вклад в сохранение психологического театра

Художественный руководитель петербургского "Молодежного театра на Фонтанке" Семен Спивак удостоился правительственной премии России. Народный артист получил награду вместе с 12 деятелями культуры. С достижением петербуржца поздравило руководство Смольного.
По мнению членов правительства Северной столицы, российская премия дана Спиваку за значительные успехи и создание "заметного явления городской культуры" в виде театра. Также чиновники надеются, что высокая награда вдохновит худрука на новые покорения и станет стимулом к развитию его дела.
Отметим, что Семен Спивак также получил материальное поощрение в размере двух миллионов рублей.Правительство выделило деятельность петербургского режиссера за вклад в сохранение и популяризацию традиций русского психологического театра.
Фото: Piter.tv
Оставить комментарий