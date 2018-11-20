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Семен Спивак удостоен премии правительства России за вклад в сохранение психологического театра
Сегодня, 8:32
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lesjasap

Семен Спивак удостоен премии правительства России за вклад в сохранение психологического театра

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Петербургский режиссер стал одним из 12 деятелей культуры, награжденных за вклад в искусство.

Художественный руководитель петербургского "Молодежного театра на Фонтанке" Семен Спивак удостоился правительственной премии России. Народный артист получил награду вместе с 12 деятелями культуры. С достижением петербуржца поздравило руководство Смольного.

По мнению членов правительства Северной столицы, российская премия дана Спиваку за значительные успехи и создание "заметного явления городской культуры" в виде театра. Также чиновники надеются, что высокая награда вдохновит худрука на новые покорения и станет стимулом к развитию его дела.

Отметим, что Семен Спивак также получил материальное поощрение в размере двух миллионов рублей.Правительство выделило деятельность петербургского режиссера за вклад в сохранение и популяризацию традиций русского психологического театра.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Культура, Театры,

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